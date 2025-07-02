الجمارك تحجز كمية من المواد الغذائية المدعمة وقرابة 13 ألف دينار تونسي

تمكنت مصالح فحص المسافرين بالمركز الحدودي رأس العيون، وخلال عملية مراقبة إعتيادية. من ضبط مبلغ غير مصرح به من العملة الصعبة يُقدّر بـ12900 دينار تونسي. كان بحوزة مسافر أثناء دخوله إلى التراب الوطني.

وفي عملية ميدانية منفصلة بتاريخ 28 جوان 2025، تمكنت الفرق التابعة لمصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من المواد المدعمة الموجهة للتهريب عبر الحدود البرية. تمثلت في 3420 لترًا من الوقود، 985 لترًا من زيت المائدة، 685 كلغ من السكر. بالإضافة كذلك إلى 140 كلغ من الأرز، و25 كلغ من القهوة، بالإضافة إلى كميات أخرى من السلع المتنوعة.

تندرج هاتان العمليتان ضمن الجهود المستمرة لمصالح الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة مختلف أشكال التهريب والمخالفات المالية.

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