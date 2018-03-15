تمكنت مصالح الجمارك بولاية الطارف، من حجز مجموعة من الأدوية الخاصة بأمراض النساء والقلب، و 340 علبةمن فيتامينات، كانت مهربة.

وحسب ما أفادته مصالح الجمركية لـ”النهار” اليوم، فقد تم إلقاء القبض على المتهم الذي ينحدر من حمام السخنة بولاية سطيف.

متلبسا، يحاول تهريب الأدوية والفيتامينات في سيارته من نوع 406.

كما حجز ذات الجهاز، معدات 100 ريشة تنظيف للوازم الصيد، و50 علبة مقذوف هوائي تحتوي على 400 مقذوفة هوائية من عيار 4.5 مم.

بالإضافة إلى شمات رفرفة على الحطب، وحلق حاملة حزام ونابض إبرة، وبراغي بمختلف الأحجام بقيمة 350 ألف دج.

كما قامت مصالح الجمارك، بتوقيف المتورط في هذه القضية، والذي ينحدر من ولاية قسنطينة، وهو يحمل هذه المحجوزات في سيارة “سيتروان”.

حيث تم تقديم المتهم الثاني أمام نيابة محكمة القالة، للمثول الفوري، باعتبار أن مجموع المحجوزات، مدرجة ضمن الصنف السابع.

والخاص بالذخيرة المتعلقة بالرماية والعتاد الحربي، وتخضع لرخصة من وزارة الداخلية.