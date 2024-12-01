الجمارك تحجز مبلغ بالعملة الصعبة بمطار سطيف

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار سطيف الدولي “08 ماي 1945″، من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية، غير مصرح به.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، قدر المبلغ المحجوز بـ 5000 أورو،كانت بحوزة مسافر عبر رحلة جوية قادمة من مطار ليون- فرنسا.

وتكرس العملية المحققة مجهودات أعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة كافة أشكال الجريمة العابرة للحدود. لاسيما المتعلقة بخرق أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.