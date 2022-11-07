الجمارك تحجز محركات قديمة ودراجات نارية و31 طن من “الشيفون” بميناء الجزائر

تمكنت مصالح مفتشية أقسام الجمارك الجزائر تجارة التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك الجزائر ميناء من حجز بضائع محظورة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار الجهود الحثيثة لمصالح الجمارك في إطار مكافحة التهريب. أين تمكنت من حجز 34 خزان يحتوي على محركات قديمة للسيارات خفيفة. بالإضافة كذلك إلى 4 خزانات تحتوي 12 مولد كهربائي جديد، و4 خزانات تحتوي 4 دراجات نارية ذات أربعة عجلات جديدة. حيث قدرت قيمة البضائع المحجوزة 58 مليون دج. كما قدرت الغرامة المستحقة أكثر من 110 مليون دج. كما رفعت ضد المخالفين دعوة قضائية.

أما في العملية الثانية فتمكنت مصالح الجمارك من حجز بضائع محظورة عند الإستيراد تمثلت في الألبسة المستعملة الرثة كانت مخبأة داخل حاويتين. حيث تم العثور على 12970 كلغ من الألبسة المستعملة في الحاوية الأولى و18350 كلغ من الألبسة في الحاوية الثانية. حيث قدرت قيمة البضائع المحجوزة بأكثر من مليار سنتيم. فيما تم تحرير غرامة مالية بقيمة أكثر من 2 مليار سنتيم.