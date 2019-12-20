الجمارك تحجز مهلوسات لدى سيدة مغتربة وسيارة محملة بقطع غيار مستعمل بميناء سكيكدة

تمكن، أفراد مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة، من حجز 840 قرص مهلوس من نوع “بري غاباريل إريكا 200 ملغ”.

وتم حجزها لدى سيدة مغتربة تبلغ من العمر 51 سنة تعيش بمدينة قرونوبل الفرنسية وتنحدر من ولاية الوادي بالجزائر.

وحسب ما توفر من معلومات فإن المعنية كانت مع أبنائها وحاولت تمرير المهلوسات داخل أمتعتها العادية.

وكانت السيدة على متن رحلة الباخرة “تاسيلي 2” التي قدمت من مرسيليا، تم التفطن لها اثر معلومات وردت إلى ذات المصالح.

من جهتها تم توقيفها وتقديمها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.

كما تمكنت ذات المصالح وفي ذات الرحلة من حجز سيارة كانت محملة بقطع غيار مستعملة حاول صاحبها تمريرها عبر ميناء سكيكدة.

وكذا حجز حلويات مختلفة منها 30 ألف علبة حلوى و عشرات العلب من الشوكلاطة.