الجمارك تحجز 1034 قرصًا مهلوسا و7 آلاف أورو بمطار سطيف

تمكن أعوان فرقة فحص المسافرين بالمطار الدولي 08 ماي 1945 بسطيف، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، أثناء المعالجة الجمركية لعدد من الرحلات الدولية. من حجز 1034 قرصا من الأدوية المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا من مختلف الأنواع. كانت بحوزة مسافرين دون حيازتهم للوثائق القانونية التي تثبت مشروعية نقلها أو حيازتها.

كما تم ضبط مبلغ من العملة الأجنبية غير المصرح بها قدره 7000 أورو. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود الميدانية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. والسهر على التطبيق الصارم للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

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