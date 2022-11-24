الجمارك تحجز 18 ألف قرص مهلوس وشمة وسجائر

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، من حجز 18285 كبسولة من المهلوسات من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز المهلوسات، على إثر عمليتين متفرقتين. حيث تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف مهيأة خصيصا للتهريب على متن سيارتين سياحيتين.

كما تم توقيف شخصين وإحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العمليتان الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين.

ومن جهة أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالغزوات، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 500 كيس من الشمة و6500 علبة من السجائر مختلفة الأنواع.

وتندرج العملية في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية. وتكرس تجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله.