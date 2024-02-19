الجمارك تحجز 194 كلغ من الكيف بأدرار

نجح أعوان الجمارك الفرقة المتنقلة للجمارك بأدرار من حجز كمية معتيرة من المخدرات “الكيف المعالج”.

وحسب بيان ذات المصالح تمنكت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار, بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار من حجز 194 كلغ من الكيف المعالج.

العملية تمت على إثر نشاط ميداني مشترك تم تنفيذه بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني والأمن الوطنيين.

كما مكنت العملية من توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. مع حجز سيارة سياحية استعملت في نقل وتهريب البضاعة المحظورة .