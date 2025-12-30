الجمارك تحجز 2415 قرصا مهلوسا بـ 5 ولايات

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية عبر المديريات الجهوية الأغواط ، وهران، (عين تموشنت)، تلمسان، سطيف من حجز 2415 قرصًا مهلوسًا من أنواع مختلفة، منها بريغابالين 300 ملغ وإكستازي، إضافة إلى 12.840 كلغ من الكيف المعالج.

وأوضحت ذات المصالح، أن العمليات أسفرت عن توقيف عدة أشخاص وحجز وسائل النقل المستعملة في التهريب. مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، بعضها بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن.

