الجمارك تحجز  271300 قرص “اكستازي” بميناء مستغانم و34 كغ من الكوكايين بتيارت

تمكن أعوان الفرق الجمركية العملياتية التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من تنفيذ عمليتي حجز نوعيتين.

ومكنت العملية الأولى التي حققها أعوان الجمارك الجزائرية بالمحطة البحرية بميناء مستغانم، من توقيف سيارة سياحية لمسافر مغترب بفرنسا، قادم عبر رحلة بحرية دولية قادمة من فالنسيا (إسبانيا).

والتي تم ضبط على متنها، بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع “اكستازي”، قدرت بـ 271300 قرصا في حين قدر وزنها الإجمالي 122 كلغ و 130 غرام.

وفي عملية نوعية ثانية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوڨر التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت، من حجز 34 كغ من الكوكايين تم ضبطها على إثر حاجز ميداني، على متن سيارة نفعية تقل عائلة متكونة من 4 أشخاص.