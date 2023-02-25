الجمارك تحجز 3 آلاف قرص مهلوس بالمغير

تمكنت مصالح الجمارك من حجز 2985 قرصا مهلوسا باسطيل في المغير، في اطار عملية مشتركة مع الأجهزة الأمنية.

وحسبما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للجمارك. أنه “في إطار النشاط العملياتي المشترك للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية. تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل، من حجز 2985 قرصا مهلوسا من نوع -بريغابالين 300 ملغ”.

وجاءت على إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني.

وكانت المحجوزات محملة على متن سيارة سياحية، حيث تم توقيف المخالفين وإحالتهم على الهيئات القضائية المختصة.

و تكرس هذه العملية، التجند التام لأجهزة الدولة في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.