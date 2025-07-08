الجمارك تحجز 3500 علبة “Marlboro” ضمن أمتعة مسافر بميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية “شيخ حداد”. التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك ببجاية، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف. من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من السجائر، قدرت بـ 3500 علبة من نوع Marlboro.

الكمية المحجوزة كانت مخبأة بإحكام ضمن الأمتعة والأغراض الشخصية داخل مركبة أحد المسافرين. وذلك أثناء معالجة باخرة نقل المسافرين المتجهة نحو ميناء مرسيليا (فرنسا).

وقد تم على إثر العملية حجز البضاعة محل الغش مع تحرير ملف منازعة وفقا للتشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما.

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