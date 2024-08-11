الجمارك تحجز 3945 كبسولة مهلوسة و2364 وحدة خمر

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، من إحباط محاولة تهريب بضاعة محظورة تمثلت في 3945 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين “300 ملغ”.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببرج بوعريريج من حجز 2364 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والسعة.

وأسفرت العمليتان عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم امرأة وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تم حجز مركبة سياحية وأخرى نفعية استعملتا في التهريب.

وتكرس العمليتان التجند التام لوحدات الجمارك الجزائرية، في مكافحة التهريب. والتصدي لكافة التهديدات التي من شأنها المساس بالأمن والصحة العموميين.