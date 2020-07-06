الجمارك تحجز 5 قناطير و27 كلغ “كيف معالج” في الأغواط

تمكنت مصالح الجمارك التابعة للمديرية الجهوية للجمارك في الأغواط من حجز كمية معتبرة من مادة “الكيف المعالج” على متن سيارة رباعية الدفع بمنطقة “بن دلة” غرب بلدية “بريزينة”

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك، فقد تمت العملية النوعية على إثر عمل مشترك للفرق متعددة المهام لكل من “بوسمغون، الأبيض سيد الشيخ وبريزينة” التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالأغواط.

كما ساهمت مصالح الجيش الوطني الشعبي في العملية في إطار مكافحة التهريب وذلك يوم 3 جويلية الجاري، وبالضبط في منطقة “بن دلة” غرب بلدية “بريزينة”.

وفي هذا الإطار، تم حجز 5 قناطير و 27 كلغ من “الكيف المعالج” على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “TOYOTA V8″، مع تقديم المتهم أمام العدالة لإتمام إجراءات المتابعة القضائية في حقه.