الجمارك تحجز 6600 كبسولة مهلوسة بغرداية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بالتنسيق مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة، من حجز 6600 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط المهلوسات، على إثر تفتيش سيارة سياحية كان على متنها عائلة مكونة من زوجين وثلاثة أطفال.

وتكرس العملية تجند أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.