الجمارك تحجز 75 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، في عملية مشتركة مع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة، من حجز 75000 قرص مهلوس.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز 75000 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين 300 ملغ. حيث تم ضبطها بعد تفتيش سيارة سياحية.

هذا وتكرس العملية المحققة التجند التام والجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز.

كما تعكس التنسيق الميداني المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود حرصا على إقرار الأمن والنظام العموميين. ومحاربة ترويج والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.