الجمارك تحجز 8 الاف دينار تونسي بالمعبر الحدودي بسوق اهراس

تمكنت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى المركز الحدودي الحدادة مفتشية أقسام الجمارك سوق أهراس من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر بـ8 ألاف دينار تونسي (8 ملايين) غير مصرح به.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، فإن العملية جاءت في إطار النشاطات الدورية المتعلقة بمكافحة كل أنواع الغش و التهريب عبر الحدود.

وأكدت مصالح الجمارك أن المبلغ المالي كان مخبأ بإحكام داخل تجاويف سيارة مسافر يحمل جنسية تونسية، وتمت العملية أثناء إتمام إجراءات الخروج من التراب الوطني.