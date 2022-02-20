الجمارك.. تحصيل 1036 مليار دينار وحجز أزيد من 500 ألف أورو السنة الماضية

قال مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عن حجز أزيد عن 500 ألف أورو. إضافة إلى مليون و400 ألف قرص مهلوس، وعدد معتبر من السيارات في 1200 عملية حجز خلال سنة 2021. كما جاوز حجم التحصيل الجمركي الألف و36 مليار دينار جزائري.

وأوضح حابسة، في تصريح للقناة الأولى الإذاعية، اليوم الأحد، أن هذا الرقم من التحصيل، سيدخل في الإيرادات العادية لخزينة الدولة. كما أشار إلى إن ارتفاعا طفيفا سجل في هذا الإطار مقارنة بسنة 2020 التي تم فيها تحصيل مبلغ ألف مليار دينار. مضيفا أن تحصيل المبلغ يجسد الأهداف المسطرة مسبقا خصوصا في قانوني المالية والتكميلي لسنة 2021 .

وعن قانون المالية الحالي وما حمله لقطاع الجمارك، أكد المتحدث، أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات. خاصة ما تعلق بتوضيح مهام إدارة الجمارك بالشكل الذي سيسمح لها بأداء مهامها الرقابية بصورة أحسن.

كما تضمن القانون –يضيف- إجراءات أخرى تهدف لتصفية البضائع الموجودة في مختلف المخازن ومساحات العبور. وهذا من خلال السماح لمصالح الجمارك بالتصرف بسرعة عن طريق استصدار عرائض البيع قبل صدور الحكم. الأمر الذي سيمكن من تصفية مختلف القباضات الجمارك و يساعد على الرفع من التحصيلات الجمركية -حسب تعبيره-.

وبخصوص، مشروع الرقمنة الذي أقرته المديرية العامة، فأوضح المتحدث أن البرنامج يستهدف رقمنة كل الإجراءات الجمركية. لتكون شفافة وسريعة ومندمجة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية. ما يسمح للدفع بقطاع الجمارك والاقتصاد الوطني ككل -حسب قوله-.

وأوضح أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي إنشاء بنك معلومات. ويتعلق المحور الثاني بربط وتوصيل هذا البنك بالتنسيق مع اتصالات الجزائر إلى كامل القطر. والمحور الثالث فيتعلق، حسبه، بالبرمجيات التي تتضمن أيضا عدة مراحل. وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بهندسة البرمجيات. ويتم العمل على إنجاز الشباك الموحد الجمركي. الذي يربط كل المتدخلين في هذا النظام –على حد قوله-.

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