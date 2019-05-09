الجمارك تسجل انخفاضا بأزيد من 14 بالمائة في واردات الأغذية هذا العام

انخفضت واردات الجزائر من الأغذية بأكثر من 14 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2019.

حسبما سجلته المديرية العامة للجمارك الجزائرية، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2018.

حيث بلغت إجمالا فاتورة استيراد المواد الغذائية 1.92 مليار دولار في الثلاثي الأول من سنة 2019.

مقارنة بـ 2.25 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، أي بانخفاض قدره 33 مليون دولار.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى هبوط واردات الحبوب والحليب ومنتجات الألبان والسكر وطحين الصويا والحبوب الجافة.

للتذكير فإنه قد تم وضع آليات جديدة لتأطير واردات البضائع منذ بداية سنة 2018.

بما في ذلك المنتجات الغذائية باستثناء المنتجات الغذائية الاستراتيجية، للتقليص من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.