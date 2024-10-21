الجمارك تسجل 178 قضية مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية

سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، 178 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها ضبط 104 مخالفين.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها أنه” في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي. بما يشمله من منافذ حدودية برية، بحرية وجوية، بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين. حصيلة حجز معتبرة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 أكتوبر من السنة الجارية”.

وحسب حصيلة لذات المصالح، تم حجز 3 كلغ من الكيف المعالج، و 114143 وحدة من الأقراص المهلوسة. 71400 يورو، 10200 يورو، 126.26 طن من السميد والفرينة. بالإضافة إلى حجز 13720 لتر من زيت المائدة، 51.57 طن من العجائن و 11678 لتر من الوقود.

كما حجزت مصالح الجمارك أيضا مواد أخرى على غرار الهواتف النقالة و لواحقها، قطع غيار المركبات، مستحضرات التجميل والعناية الجسدية، مواد التنظيف، تجهيزات حساسة، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، مشروبات كحولية، أواني منزلية، ألبسة وأحذية ، مواد البناء، دراجات هوائية، مركبات وغيرها، وفقا لنفس المصدر.

وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 178 شخصاً، بينما قُدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 20 مركبة (سيارات و شاحنات) وحاويات، وقدر إجمالي الغرامات المفروضة قدر بما يقارب 4.5 مليار دج، حسب البيان نفسه.

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