الجمارك تشارك في الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

تشارك مصالح الجمارك الجزائرية في فعاليات الطبعة الخامسة والعشرين (25) للصالون الدولي للسياحة والأسفار (SITEV 2026)، المنظم بقصر المعارض صافكس - الجزائر، من 18 إلى 21 ماي 2026، تحت شعار: “الجزائر، سياحة أصيلة وتنمية مستدامة”.

وحسب مصالح الجمارك، تهدف هذه المشاركة إلى التعريف بمختلف الخدمات الالكترونية والرقمية. الموضوعة لفائدة المسافرين عبر المنصة الرقمية ALCES، لاسيما مع اقتراب موسم الاصطياف 2026. ما من شأنه السماح بتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين نوعية الخدمة العمومية.

كما تشكل هذه التظاهرة فرصة لإعلام الزوار بالخدمات الرقمية المتاحة قبل السفر. على غرار التصريح الالكتروني المتعلق بسند العبور، وكذا التصريح الالكتروني بالعملة الصعبة. التي تساهم في تسهيل حركة المسافرين وتقليص آجال المعالجة على مستوى المعابر الحدودية.

من جهة أخرى، دعت مصالح الجمارك مختلف وكالات السياحة والأسفار المشاركة في الصالون إلى المساهمة في توعية المسافرين وتحسيسهم باستعمال هذه الخدمات الرقمية والاستفادة منها عند السفر.

