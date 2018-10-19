الجمارك تضبط أكثر من 42 ألف أورو بمتاع مسافر إلى تركيا بوهران

تمكن قبل قليل أعوان الجمارك على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تمرير مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة، حاول جزائري تهريبها إلى تركيا.

العملية الناجحة لإعلان الجمارك تمت خلال عملية تفتيش روتينية لمتاع مسافر جزائري كان بصدد التوجه إلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية التركية،

أين تم حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة يقدر بـ42.300 أورو،

تم ضبطها مخبأة بإحكام مابين الملابس الشخصية للمسافر خلال عملية تفتيش لحقيبته،

وقد قدر المبلغ المحجوز بالعملة الوطنية ب 5.710.500 دج أما الغرامة المالية فقدرت بـ11.410.000 دج.