الجمارك تطلق مسابقة توظيف جديدة

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي بعنوان السنة المالية 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، أمس الأحد، تم فتح المسابقة للالتحاق بالشعب التالية: الإدارة العامة والترجمة. والإعلام الآلي والإحصاء، والوثائق والمحفوظات، والسكن والعمران والصحة العمومية.

ودعت المديرية، لتحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح. زيارة الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين: