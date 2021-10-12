الجمارك تعثر على أكثر من 8 كغ من الكيف داخل “ريزرفوار” سيارة في تيارت

ضبطت الفرق بمفتشية اقسام الجمارك بتيارت 8 كغ و400 غ، من الكيف كانت مخبأة بإحكام على مستوى خزان الوقود بالسيارة.

وجاءت هذه العملية بعد ورود معلومات اليها، اين تم ضبط مركبة من نوع “هيونداي اكسنت” على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في المخرج الشرقي لقرية عين مريم.

وبعد تفتيشها تم العثور على 8 كغ و400 غ من الكيف كانت مخبأةعلى مستوى خزان الوقود.

كما تم توقيف صاحب المركبة واقتياده للتحقيق ،حيث قدرت الجزاءات المالية المستوجبة 21.800.000 دج في وقت تأتي هذه العملية نتيجة العمل الميداني المتواصل لذات الفرق.