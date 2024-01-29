الجمارك تفتح باب التوظيف وهذه الشروط

أعلنت المديرية العامة للجمارك، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي للإلتحاق بعدة رتب، على مستوى عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت الجمارك الجزائرية، أن المناصب المفتوحة هي تقني سامي لتكنولوجيات الإعلام والإتصال (على أساس الاختبارات). كاتب مديريــة رئيسي (على أساس الشهادات)، طبيب عام للصحة العمومية (على أساس الشهادات)، ممرض للصحة العمومية (على أساس الشهادات).

وبخصوص ملف الترشح في المسابقات على أساس الاختبارات فقط يجب أن يحتوي على الوثائق الآتية: طلب خطي للمشاركة. مع تحديد العنوان بدقة ورقم الهاتف، بطاقة معلومات تملى من طرف المترشح، يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك. أو من موقع المديرية العامة للوظيفة العمومية www.douane.gov.dz www.concours- fonction-publique.gov.dz،. نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول. نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، بطاقة إقامة، وصل دفع حقوق المشاركة في المسابقة. المحددة بـ 200 دج عن طريق حوالة بريدية إلى الحساب البريدي رقم 3000.50 مفتاح 52 مع إشارة بالدفع إلى حساب الخزينة. رقم 597.750 المفتوح لدى الخزينة العمومية بالجزائر لفائدة مصلحة قباضة المديرية العامة للجمارك.

أما المترشحين في المسابقات على أساس الشهادات، يجب أن تتضمن ملفاتهم إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه. لاسيما على: نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشوف النقاط الخاص بالمسار الدراسي. شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص. ينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشر عليها من هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص. شهادات تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح، في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. مع توضيح المنصب المشغول، عند الاقتضاء أي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص. عند الاقتضاء، أي وثيقة تثبت الإشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء.

هذه هي الوثائق المطلوبة بعد القبول النهائي في المسابقة

وحسب ذات المصدر، بعد القبول النهائي في الاختبار يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية: مستخرج من شهادة الميلاد. صورتان (02) شمسیتان، شهادتان الطب العام، و طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص تثبت قدرة المترشح على شغل الرتبة المقصودة شهادة عائلية عند الاقتضاء.

وتحدد فترة التسجيلات وإيداع ملفات الترشح بـ 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان، ويودع ملف الترشح كاملا. على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، 19 شارع الدكتور سعدان الجزائر. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو تلك المودعة خارج آجال التسجيلات.

يتم إعلام المترشحين بتاريخ ومكان إجراء المسابقات عن طريق استدعاءات فردية ترسل إلى عناوينهم الشخصية. وللمزيد من المعلومات يرجى الولوج إلى الرابط التالي: www.douane.gov.dz

شروط وعدد المناصب ومكان التوظيف مبينة في الجدول أدناه:

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