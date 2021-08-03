الجمارك تفنّد معلومات حول عرقلتها لجمركة “مكثفات الأكسجين”

كشفت المديرية العامة للجمارك، أنه تم تداول بعض التسجيلات العارية عن الصحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. حول ما يزعم بادعاءات مغرضة بوجود صعوبات في جمركة العتاد الطبي “مكثفات الأكسجين” من طرف مصالح الجمارك العملياتية

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنها تكذب هذه الإدعاءات المغرضة وتفند محتواها جملة وتفصيلا. وتجند كل أعوانها ضباطها وإطاراتها وبكل عزم وتفان في التجسيد الصارم والمحكم للإجراءات التسهيلية والتبسيطية المؤطرة خصيصا واستباقيا من طرف مصالح الجمارك.

وأضاف البيان، أن مصالح الجمارك تستجيب للرفع الفوري لكل البضائع المعدات والمواد المستوردة في إطار تجسيد الآليات الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا. بالتنسيق المحكم والتام مع مختلف الهيئات والشركات المتدخلين في معالجة سلسلة اللوجيستية لتدفق البضائع. كما أنها تكفل المعالجة الآنية للبضائع المستوردة وتكرس التسهيلات الإجرائية . والإستفادة من الإمتيازات والإعفاءات الجبائية التي أوردتها النصوص التشريعية والتنظيمية. والتدابير الخاصة كما تؤطر الضوابط الرقابية الجمركية الضرورية في المعالجة الجمركية السلسةية