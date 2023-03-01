الجمارك تكشف تفاصيل إقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات

كشفت المديرية العامة للجمارك، عن تفاصيل القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات بالنسبة للأفراد المقيمين.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023. الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023. فإنه يمكن للأفراد المقيمين القيام بعملية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات.

وأوضح بيان للمديرية العامة للجمارك، أن الأمر يخص كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر.

والسيارات المعنية بالإستيراد، هي كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.

السيارة السياحية:

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص. لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

السيارة النفعية:

سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع. لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن: مركبة نقل. مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع بيك أب.

وتطبق أحكام هذا المرسوم على السيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين.

والسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، لفائدة الأفراد المقيمين. وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.

شروط الإستيراد:

يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة من أجل وضعها للسير في الجزائر مرة واحدة كل 3 سنوات. ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.

وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها. وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات.

ويجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة في حالة جيدة للسير، وألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادح. وتستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنِّع.

ملف الجمركة:

بالنسبة للسيارات الأقل من ثلاث (3) سنوات المستوردة: تتم عملية الجمركة على أساس الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب. وشهادة إقامة الفرد المقيم، وشهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة.

وكذا وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع. ووثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر تثبت الحالة الجيدة لسير السيارة. تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها “شهادة المراقبة التقنية للسيارة”.

وتقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.

وبالنسبة للسيارات المقتناة من عند الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم:

نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، وشهادة إقامة الفرد المقيم. وشهادة ترقيم السيارة، ووثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع.

وكذا نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة. وترخيص بالتنازل عند السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

وتقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم.

مكتب الجمركة المختص:

يمكن جمركة السيارات المستعملة المستوردة سواء على مستوى مكتب الجمارك للدخول. أو على مستوى مكتب الجمارك المختص إقليميا حسب محل إقامة الفرد الذي قام بعملية الإستيراد.

كما يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد.

أي أن الفرد المقيم الذي قام بعملية الإستيراد ملزم بجمركة السيارة وتسديد الحقوق والرسوم المفروضة. قبل انقضاء شهر من تاريخ إدخالها إلى التراب الوطني.

الحقوق والرسوم:

تتم جمركة السيارات المستعملة الأقل من ثلاث (3) سنوات مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام كما يلي:

بالنسبة للسيارات الكهربائية: مع تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس أو إيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء): التي تساوي أو تقل سعة اسطوانتها عن 1800 سم3 مع تخفيض 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

التي تفوق سعة اسطوانتها 1800 سم3 مع تخفيض 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

ودعت المديرية، المهتمين، لمزيد من المعلومات، التقرب من مصالح الجمارك الجزائرية. أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجمارك عبر العنوان: [email protected]