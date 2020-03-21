الجمارك.. تمديد آجال صلاحية سندات العبور بصفة استثنائية

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن تمديد آجال صلاحية سندات العبور بصفة استثنائية.

وأعلمت المديرية العامة للجمارك، اليوم السبت، كل المواطنين والمواطنات المقيمين والجالية الجزائرية بالمهجر وكذا كل المسافرين، الذين اكتتبوا اجراءات سند العبور بمختلف مصالحها لدى دخولهم أو مغادرتهم التراب الوطني، أنه تقرر امكانية تمديد آجال صلاحية سندات العبور بصفة استثنائية، نظرا لتفشي فيروس فيروس كورونا عبر مختلف دول العالم.

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