الجمارك: تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بإقليم المديرية الجهوية بالجزائر

أشرف زبير علاوي، المفتش العام لمصالح الجمارك، بقاعة الاجتماعات، بمطار هواري بومدين على تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك الجدد التابعين لإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجي.

ويتعلق الأمر بتنصيب كل من المفتش العميد بن حولة محمد بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك مطار هواري بومدين مسافرين، الذي كان يشغل ذات المنصب بولاية بسكرة.

كما تم تنصيب المراقب العام محي الدين طارق بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك مطار هواري بومدين شحن، الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة التحقيق والمراقبة على مستوى المفتشية الجهوية لمصالح الجمارك بناحية شرق.

بالإضافة إلى تنصيب المراقب العام بلعيد محي الدين بصفته رئيس مفتشية أقسام الجمارك عين طاية، إطار مركزي بمديرية التحقيقات الجمركية على مستوى المديرية العامة للجمارك.