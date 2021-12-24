الجمارك: تنصيب “لبو صبرينة” مديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي

أشرف أمس الخميس المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، بمقر المديرية العامة للجمارك على مراسم تنصيب المفتش العميد لبو صبرينة، في منصب مديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي. خلفا للمراقب العام علاق نور الدين.

وحسب بيان للمديرة العامة للجمارك، فقد أكد المدير العام خالدي خلال مراسم التنصيب، على الدور البالغ الأهمية الذي يرتكز عليه جهاز الجمارك الجزائرية في مسار الرقيّ بالتكوين الجمركي القاعدي. الدائم والمتواصل لمنتسبي الجمارك الجزائرية. واسداء التعليمات والتوجيهات للمضي قدما في تكريس الاستحقاقات المسجّلة في هذا المجال. بالنظر للدور الحسّاس للجمركي في الميدان. وأهمية وخصوصية المادة الجمركية وتقنياتها. بما يكفل نجاعة التدخل الجمركي، حماية للاقتصاد الوطني.

كما تقلّدت المفتش العميد لبو صبرينة عديد مناصب المسؤولية خلال مسارها المهني المشرّف والمكرّس في مجال التكوين الجمركي. انطلاقا من منصب مكوّنة في المادة الجمركية إلى رئيسة مصلحة الرسكلة وتحسين المستوى بمدرسة الجمارك بعنابة. بالأضافة كذلك إلى رئيسة مصلحة البرامج والتقييم بالمركز الوطني للتكوين الجمركي. وكذا نائبة مدير للإدارة العامة بذات المركز، إلى مديرة مدرسة الجمارك بالجزائر العاصمة.

وأشار البيان، إلى أن المفتش العميد لبو صبرينة تُعد أول إمرأة إطار تتولى منصب أول مسؤول للمركز الوطني للتكوين الجمركي.

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