الجمارك توظف في هذا الإختصاص

أعلنت المديرية العامة للجمارك في بيان لها عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الإختبار للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

وعبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك كشفت عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الإختبار بعنوان السنة المالية 2022. وذلك للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

وأضاف بيان المديرية أنه بإمكان الراغبين في المشاركين بالمسابقة تحميل استمارة التسجيل والإطلاع على شروط وكيفيات التسجيل وكافة المعلومات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح. وهذا عبر الرابطين الإلكترونيين التاليين:

https://douane.gov.dz/spip.php?article520

https://douane.gov.dz/spip.php?article521

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