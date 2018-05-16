الجمارك توقف مسافرا حاول تهريب 16 ألف أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت، أمس، مصالح الجمارك على مستوى مطار هواري بومدين من حجز 16 ألف أورو غير مصرح بها، حيث كانت بحوزة مسافر حاول تهريبها نحو فرنسا.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالقضية، فإنه بعد الشكوك التي راودت أعوان الجمارك الذين كانوا على مستوى نقطة التفتيش بالمعبر الحدودي حول تصرفات مسافر كان متوجها إلى مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، تم إخضاع المسافر للتفتيش الجسماني الدقيق، أين تم العثور بحوزته على مبلغ بالعملة الصعبة قدر بـ16 ألف أورو غير مصرح به كان مخبأ بإحكام، أين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني.