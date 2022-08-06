الجمارك توقف 5 أشخاص وتحجز كمية ضخمة مهلوسات وسجائر

تمكن أعوان الفرق المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بتمنراست والوادي، في علميتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الجيش من حجز كميات ضخمة من المهلوسات والسجائر.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم حجز 53100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. حيث تم ضبطها على متن حافلة لنقل المسافرين.

بالإضافة إلى حجز 28000 علبة سجائر من نوع HP تم ضبطها على متن مركبة نفعية. كما تم توقيف 5 أشخاص وتقديمهم أمام الهيئات القضائية المختصة.

وجاءت هذه العمليتين، في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. والمبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله.

وكذا في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية. وتجندها التام ليلا ونهارا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساسا بصحة وسلامة المواطن.