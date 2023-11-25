الجمارك تُحبط تهريب آلاف الأقراص المهلوسة

تمكن أعوان أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح الجمارك بالأغواط، من إحباط عملية تهريب 4680 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط المهلوسات مخبأة بإحكام على إثر توقيف وتفتيش سيارة سياحية. كما تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

هذا وتكرس العملية المحققة يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة شتى أشكال التهريب. لاسيما تهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.