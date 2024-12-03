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الجمارك تُحبط تهريب مواد مدعمة وذات إستهلاك واسع

بقلم نادية بن طاهر
الجمارك تُحبط تهريب مواد مدعمة وذات إستهلاك واسع
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تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن ڤزام، من إحباط عملية تهريب لمواد مدعمة وذات إستهلاك واسع.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، أسفرت العملية عن حجز 1125 كلغ من السميد، و625 كلغ من الفرينة. ووسيلة النقل المستعملة في التهريب.

وتكرس العملية الجهود الميدانية الحثيثة والمتواصلة للفرق الجمركية العملياتية في مكافحة المضاربة وكافة أشكال التجارة غير المشروعة العابرة للحدود. ولاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع.

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