الجمارك تُحبط عملية كبيرة لتهريب مواد إستهلاكية مُدعمة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام، من إحباط عملية تهريب أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية المدعمة.

وحسب بيان للمديرية العامة للجماركـ، تم توقيف 9 أشخاص، تمثلت المحجوزات في 4300 كيس من الفرينة بوزن إجمالي قدره 107,5 طن. و260 كيس و1700 رزمة من السكر بوزن إجمالي قدره 23,5 طن.

بالإضافة إلى 1680 صفيحة من زيت المائدة بكمية إجمالية قدرها 8400 لتر. و300 كرتون من العجائن بوزن إجمالي قدره 3000 كلغ.

كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في تهريب البضاعة المحجوزة والمتمثلة في 3 جرارات طريقية. و3 مقطورات وشاحنة، مع توقيف أشخاص.

تكرس العملية التجند الدائم لأعوان الجمارك الجزائرية في ممارسة مهامهم المتعلقة بمكافحة التهريب بشتى أشكاله، كما تعكس التنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في تنفيذ مساعي السلطات العمومية، الرامية لمحاربة المضاربة و تهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع ، في سبيل ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية وكذا الحرص على التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.