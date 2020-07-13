الجمارك.. حجز أزيد من 55 ألف قرص مهلوس و40 ألف علبة سجائر بورقلة

أخبار الجزائر
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الجمارك.. حجز أزيد من 55 ألف قرص مهلوس و40 ألف علبة سجائر بورقلة
بقلم معين تيت

تمكنت الفرقة متعددة المهام في تقرت، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز كميات معتبرة من المهلوسات والسجائر.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك عبر صفحتها في “الفايسبوك”، فقد تمت هذه العملية النوعية أثناء دورية مشتركة لفرقة الجمارك بتقرت وأفراد الجيش الوطني في منطقة “بئر السبع”.
وتمثلت الحجوزات في 55860 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” و 40000 علبة سجائر من صنع أجنبي و 175 علبة مقويات خاصة بالنحل.
وأضاف بيان المديرية العامة للجمارك بأن البضاعة المحجوزة كانت محملة على متن سيارتين من نوع “طويوطا ستايشن”.


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