الجمارك: حجز أزيد من 55 كلغ من المخدرات مهيأة للتهريب

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج. والواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف. بالاشتراك مع افراد الجيش الوطني الشعبي، كمية كبيرة من الكيف المعالج قدرت بـ 55 كلغ و500 غ.

وتم ضبط الكمية التي كانت مخبأة بإحكام ومعدة للتهريب داخل سيارة نفعية قبل أن يتم حجزها وتوقيف المتورط. على ان يقدم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالقضية .