الجمارك: حجز أكثر من 79 ألف وحدة من المفرقعات منذ بداية السنة

كشفت المفتش العميد يشكور ريمة المديرة الفرعية للإعلام الآلي والإتصال للمديرية الجهوية الجمارك بالجزائر خارجيا، أنه تم تجنيد كافة الأعوان لمحاولات إدخال أو الترويج لكل الألعاب النارية.

وأضافت يشكور ريمة، في تصريح لتلفزيون “النهار”، انه تم تشديد الرقابة بالنسبة للمطار الدولي هواري بومدين. وكذا مراكز الشحن وتكثيف الحواجز. مضيفة أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 79276 وحدة ألعاب نارية، ومفرقعات خلال 15 عملية منذ مطلع السنة الجارية

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