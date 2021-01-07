الجمارك: حجز بضائع موجهة للتهريب بقيمة 7 ملايير دينار في 11 شهرًا

نشرت المديرية العامة للجمارك الجزائرية اليوم الخميس حصيلتها السنوية خلال الفترة بين 1 جانفي و30 نوفمبر من العام الماضي.

ووفق “وأج” حجزت الجمارك بضائع موجهة للتهريب بقيمة تقاربـ 7 مليارات دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020.

وأوضحت ذات الهيئة في حصيلتها قيامه بـ 2527 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب بقيمة بلغت 6.908.963.906 دينار.

في حين بلغت قيمة الغرامات المترتبة عن هذه العمليات 32.199.207.489 دينار.

وهذا خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي و30 نوفمبر من سنة 2020.

كما إستخدمت ذات الهيئة 446 مركبة و42 شاحنة وجرارين ورافعتين وسبعة دراجات نارية و10 دواب وتورّط 2680 شخصًا.

وتمثلت المحجوزات في أقراص مهلوسة وسجائر ووقود وأسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومشروبات كحولية ومواد نفيسة وسيارات وألبسة ومواد غذائية.

وأيضا عملة صعبة ومواشي وأدوية وعتاد مواد حساسة ونفايات معدنية وغير معدنية.

وبخصوص المهلوسات والمخدرات تم حجز بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية خلال نفس الفترة مايلي:

أكثر من 15.875 كيلوغرامًا من الكيف المعالج.

1.536.660 وحدة من المواد المهلوسة و68 علبة من المواد ذاتها.

17.89 غرامًا من الكوكايين قام بمحاولة تهريبها 291 شخصًا مخالفًا.

126.076 لترًا من الوقود بقيمة 9.340.240 دينار.

ألبسة مستعملة بقيمة 179110084 دينارًا.

المعادن النفيسة: 2.3015.05 غرامات من الذهب.

1.382.9 غرامات من الفضة بقيمة 231.087.129 دينار.

أما عن العملة الصعبة، فقامت الجمارك بحجز 34.900 دولارًا.

376.620 يورو.

65.170 دينار تونسي.

25.000 فرنك إفريقي بقيمة اجمالية تعادل 65.630.635 دولار.