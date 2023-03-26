الجمارك: حجز كميات معتبرة من الوقود والمواد الإستهلاكية ببرج باجي مختار

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من الوقود والمواد واسعة الإستهلاك، كانت موجهة للتهريب، بمنطقة تيمياوين (ولاية برج باجي مختار).

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك. فإن العملية جاءت في سياق تنسيق الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع مختلف الأجهزة الأمنية. أين تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتيمياوين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار. وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز 60 ألف لتر من البنزين و37 ألف لتر من المازوت. بالإضافة كذلك إلى 6600 كيس فرينة بوزن 25 كلغ و 600 كيس سكر بوزن 25 كلغ علاوة على 5 الاف لتر من زيت المائدة”.

وسمحت العمليتان أيضا بحجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في ثلاث شاحنات وسبعة جرارات طريقية بسبع مقطورات.

كما أكدت المديرية العامة للجمارك أن العملية تكرس “التنسيق التام والمحكم بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع”.