الجمارك: حجز كمية معتبرة من الشماريخ ومستلزمات التجميل والأحذية

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كمية معتبرة من مستلزمات التجميل والشماريخ. بالإضافة كذلك إلى الهواتف النقالة بولاية الشلف.

وحسب بيان للجمارك، فقد تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران-خارجي. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بوهران. في عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز 196 غرام من الكيف المعالج تم ضبطها على إثر تفتيش سيارة سياحية على متنها شخصين. تم توقيفهما وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية التابعة لمصالح مفتشية الأقسام بمستغانم. بإقليم إختصاص المديرية الجهوية بالشلف. على إثر عملية فحص لحاوية على مستوى ميناء مستغانم، من حجز 14980 وحدة من الشماريخ. بالإضافة كذلك إلى 8083 وحدة من مستلزمات خاصة بجهاز تدخين الشيشة.

كما تم حجز 2848 زوج أحذية و748 هاتف ذكي من مختلف العلامات، 344 قارورة عطر مختلفة الأنواع، 773 عبوة حفظ السوائل الساخنة مختلفة الأحجام. 180 وحدة غسول اليدين، 53 كاميرا مراقبة، 37 شاشة مختلفة الأحجام. بالإضافة كذلك إلى 70 علبة من مستحضرات التجميل، و 13 علبة مكملات غذائية، 9 دراجات هوائية، 18 جهاز كمبيوتر و3 وحدات مركزية. 10 لوحات رقمية، 4 ثلاجات مستعملة، 25 كغ من البروتين، 4 آلات طباعة و5 آلات تصوير.

وأحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام ببئر العاتر. بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة. عملية تهريب 1000 علبة من السجائر الأجنبية المنشأ من نوع HP و500 علبة من المعسل.

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