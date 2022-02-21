الجمارك: حجز 1.4 مليون قرص مهلوس و500 ألف أورو سنة 2021

كشف مدير التشريع و التنظيم و الأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة. أن مصالح الجمارك، تمكنت خلال سنة 2021. من حجز أكثر من 1.4 مليون قرص مهلوس.

و قال عادل حابسة في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن أعوان الجمارك قاموا خلال سنة 2021 بأكثر من 1200 عملية بالتنسيق مع مصالح الأمن. وذلك لوضع حد لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود.

وأشار في ذات السياق، أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز 1.4 مليون قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى حجز 500 ألف يورو وعدد معتبر من السيارات.

أما بخصوص التحصيلات الجبائية التي حققتها مصالح الجمارك خلال سنة 2021. كشف المسؤول أنها تجاوزت 1036 مليار دج مقابل 1000 مليار دج سنة 2020. وبشأن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك. أكد حابسة الشروع فعليا في وضع هذا النظام الذي سيجعل الإجراءات الجمركية أكثر شفافية وأكثر سرعة. و يوجد المشروع حاليا في مرحلته الثانية بعدما تم الإنتهاء من إنشاء بنك المعلومات.

وضاوضح في سسياق ذي صلة، أنه يجري في إطار هذه المرحلة إيصال النظام المعلوماتي إلى جميع المصالح الجمركية على المستوى الوطني. وذلك بمعية مؤسسة إتصالات الجزائر التي تقوم بالإشراف على عمليات الربط عن طريق الألياف البصرية والاقمار الصناعية.

وردا عن سؤال متعلق بدور الجمارك في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والمتعلقة بتجميد الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية. بالإضافة كذلك إلى وسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة. قال ذاعت المتحدث، أن هذه الأوامر هي محل تطبيق ميداني لكن من دون إغفال الجزء المتعلق بالرقابة.

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