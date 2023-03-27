الجمارك: حجز 2800 لتر من المازوت ببرج باجي مختار

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار. من حجز 14 برميلا بسعة 200 لتر من المازوت بمجموع إجمالي قدر بــ 2800 لتر.

وحيب بيان لذات المصالح، فقإن العملية جاءت مواصلة لتنفيذ برامج الرقابة الميدانية المشتركة للفرق الجمركية العملياتية مع الأسلاك الأمنية، وعلى إثر عملية مشتركة تم تحقيقها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. كما تم حجز مركبتين رباعيتي الدفع.

وتندرج العملية في إطار تنسيق النشاط العملياتي بين أجهزة الدولة في سبيل حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة شتى أشكال التهريب.