الجمارك: حجز 3.5 طن من الفرينة والسكر موجهة للتهريب بعين قزام

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بعين قزام. الواقعة ضمن إقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست. من حجز1،75 طن من الفرينة.

وحسب بيان للجمارك، فإن العملية جاءت في سياق تكثيف النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية الرامي لمكافحة التهريب بشتى أشكاله، وعلى إثر عمليتين متفرقتين. حيث تم ضبط الكمية على إثر كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب والمضاربة. و1،75 طن من السكر تم ضبطها على متن مركبة رباعية الدفع.

وأشار البيان، إلى أن العمليتان تكرسان التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية في ممارسة مهامهم المتعلقة بمكافحة التهريب والمضاربة. خاصة ما تعلق منها بالمواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع. وهذا في إطار تنفيذ مساعي السلطات العمومية الرامية إلى ضمان استقرار السوق الوطنية، استقرار الأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.