الجمارك: حجز 44 ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب ببرج باجي مختار

تمكنت مصالح الجمارك من حجز 44 ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب بولاية برج باجي مختار.

وحسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد “قام أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار. التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 110 براميل من البنزين بسعة 200 لتر. و110 براميل من المازوت بسعة 200 لتر. بمجموع إجمالي قدر بـ 44 ألف لتر تم ضبطها محملة على متن شاحنتين”.

وتندرج العملية في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله حرصا على حماية الاقتصاد الوطني.

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