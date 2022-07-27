الجمارك: حجز 44 ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب ببرج باجي مختار
تمكنت مصالح الجمارك من حجز 44 ألف لتر من الوقود الموجه للتهريب بولاية برج باجي مختار.
وحسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد “قام أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار. التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 110 براميل من البنزين بسعة 200 لتر. و110 براميل من المازوت بسعة 200 لتر. بمجموع إجمالي قدر بـ 44 ألف لتر تم ضبطها محملة على متن شاحنتين”.
وتندرج العملية في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله حرصا على حماية الاقتصاد الوطني.
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كما تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات تفوق 9.3 مليون قرص من دواء “ديكساميثازون”. بالإضافة كذلك إلى أكثر من 10 آلاف لتر من الوقود بإين صالح.
وحسبما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للمديرية العامة، فإن العملية جاءت في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الامنية. في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. وحرصا على حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن.
وأضاف البيان، أن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإين صالح، وبالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنت من حجز 9.301.023 قرصا من دواء ديكساميثازون (Dexamethasone). تم ضبطها مموهة بين صناديق الخضر على متن شاحنة مع توقيف شخصين”.
و أشار المصدر، إلى أنه وفي عملية أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام برقان، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار. بالتنسيق مع أفراد الجيش الشعبي الوطني وعناصر الدرك الوطني. من مداهمة مخبأين مشبوهين في تهريب الوقود. بالإضافة كذلك إلى حجز 8200 لتر من المازوت و 2000 لتر من البنزين كانت معبأة داخل 51 برميل.
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