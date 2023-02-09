الجمارك: حجز 5 كلغ من الكوكايين ومواد غذائية مدعمة بأدرار وتندوف

تمكنت مؤخرا مصالح الفرق العملياتية للجمارك الجزائرية التابعة لمصالح مفتشيتي الأقسام للجمارك بكل من أدرار وتندوف. بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار. من تنفيذ عشر عمليات حجز نوعية بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية أسفرت عن تحقيق حجوزات معتبرة تمثلت في حجز 5 كلغ من الكوكايين. و108000 كغ من الفرينة. و2100 كغ من السميد. بالإضافة كذلك إلى 13100 لتر من زيت المائدة، و28950 كغ من سكر.

كما تمكنت مصالح الجمارك، من حجز 7740 علبة حليب جاف، و 20400 علبة من البسكويت. ناهيك عن حجز 8400 علبة مادلان. و 4590 علبة عصير. بالإضافة كذلك إلى 4080 علبة متوسطة الحجم ياغورت. و21400 لتر من المازوت. 1980 لتر من البنزين، 961 وحدة من العتاد والوسائل الخاصة بالتنقيب عن المعادن. كما حجزت أيضا 54 دراجة نارية بدون وثائق، و 72 صفيحة بيض، و115 هاتف نقالا من مختلف الماركات. مع حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة فيما يلي 7 شاحنات، جرارين طريقيين و 6 سيارات.

وأشار البيان، إلى أن هذه العمليات المحققة تكرس المجهودات الجبارة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمائية والمساهمة في المهام الأمنية. بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية في سبيل مكافحة شتى أشكال التهريب والتجارة غير المشروعة خصوصا بالمخدرات، المهلوسات والمواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع، في سبيل خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن.

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