الجمارك: حجز 520 طن من المواد المدعمة و 10 أطنان من المخدرات سنة 2022

قال المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أنه تم بفضل حنكة الجمارك حجز 520 طن من المواد المدعمة. بالإضافة كذلك إلى 10 أطنان من الكيف المعالج سنة 2022.

وأشار خالدي خلال الإحتفال باليوم العالمي للجمارك، اليوم الخميس أن مصالحه، تمكنت خلال سنة 2022 من حجز 4 ملايين و885 ألف قرص مهلوس. كما تم تسجيل سنة 2022 اكثر من ألف و148 مليار دينار جزائري كمبلغ إجمالي للحقوق والرسوم الجمركي.

وأشار في ذات السياق، إلى أن السلطات العمومية تعوّل على الجمارك في اتخاد القرارات الإستراتيجية بالنظر إلى المهام الإقتصادية الجبائية المسندة إليها. وبالاعتماد على الاحصائيات التي يقدمها المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات والتي تساعد في تسطير السياسة الإقتصادية للدولة

وأضاف خالدي، إلى أن جهاز الجمارك يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المنظمين لحركة الحدودية الأشخاص والبضائع من خلال التطبيق الصارم للأحكام والتدابير الخاصة بالحفاظ على الصحة العمومية الصراث، وإقرار الأمن ومكافحة التهريب ومحاربة المضاربة والمواد المدعمة. بالإضافة كذلك إلى الرقابة على الامتيازات الجبائية الممنوحة حرضا على المنافسة الشرعية.

وأضاف خالدي، أن الجمارك ساهمت في تشجيع الإستثمار والمبادلات التجارية من خلال التسهيلات الجمركية الممنوحة. وترقية قطاع التصدير تجسيدا لقرارات الرئيس وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما تم إعتماد عضوية الجزائر كممثلة ضمن لجنة التدقيق بمجلس المنظمة العالمية للجمارك. واسندت لها نيابة الرئاسة بذات اللجنة. كما تم إعتماد أربعة إطارات كخبراء دوليين في مختلف التخصصات بالمنظمة العالمية للجمارك.

كما تركز في سياساتها المسطرة على تثمين العنصر البشري وتعزيز المهرات والمكاسب وترقية روح الإنتماء. وهو شعار هذه السنة من اجل تبادل المعرف وتعزيز الافتخار بالمهنة الجمركية. وبالنظر للتحديات فهي مجندة للإسهام في خوض غمار الثورة الإقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية وترمي الى بناء لبنة إقتصادية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور