الجمارك: حجز 6 آلاف لتر من المازوت وكمية معتبرة من المهلوسات بأدرار والطارف

أعلنت مصالح الجمارك، عن تمكنها من حجز 1442 قرصا مهلوسا. بالإضافة كذلك إلى 6 آلاف لتر من المازوت بولايتي الطارف وأدرار.

جاء في بيان للمديرية العامة للجمارك، أنه “في سياق مواصلة وتكثيف الجهود الميدانية للمصالح العملياتية للفرق الجمركية. والمبذولة في إطار مكافحة كافة أشكال الغش والتهريب. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمركز الحدودي العيون. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف. إقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، من حجز 1442 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 150 ميلغراما. تمّ ضبطها مخبأة ضمن أمتعة أحد المسافرين”.

وفي سياق تنفيذ برامج الرقابة الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بتيمياوين، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام بأدرار، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 6000 لتر من المازوت ضبطت معبأة في خزانات بلاستيكية وبراميل حديدية على متن شاحنة”.

كما أشارت المديرية العامة، أن هذه العمليات، تندرج في إطار عملية اليقظة الدائمة والمستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة كل ما يهدد صحة وسلامة المواطن. وفي إطار التجنّد التام من أجل حماية الإقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بشتى أشكاله.

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