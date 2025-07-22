الجمارك: صدور منشور جديد يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة

أصدرت المديرية العامة للجمارك منشورا داخليا جديدا يحدد كيفيات مراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد خلال جمركتها.

ووفقا للمنشور الداخلي الجديد رقم 3873 سيتم ضبط طرق استعمال قواعد المعطيات الوطنية من طرف الجمارك في إطار النظام المعلوماتي الجديد “ألساس”.

وأكد المنشور أن العمل بالنظام المعلوماتي الجديد “ألساس” من طرف الجمارك تم الشروع فيه منذ 21 جويلية.

ويعتمد النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة على المعطيات الحقيقية للعمليات التجارية.

كما أن النظام الجديد لجمركة السيارات المستوردة يأخد بالحسبان عوامل مؤثرة على أسعار السيارات مثل الخصائص الفنية وبلد المنشأ.

ومن شأن هذا العمل بالنظام الجديد أن يخفض قيمة جمركة السيارات المستوردة من دول غير أوروبية.